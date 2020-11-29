Оппозиционеры обратились к гражданам с призывом собираться во дворах, а после отправится к районным точкам сбора.

В центре Минска готовятся к очередной акции протеста. Военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехника, автозаки и водомёты выдвинулись в центр столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В воскресенье, 29 ноября, пройдет очередная акция протеста. Оппозиционеры собираются провести сбор в новом формате. Они просят оппонентов собраться во дворах, а после отправится к районным точкам сбора. В Минске идет снег. Участников акции просят одеваться теплее и не забывать про средства индивидуальной защиты.

Из микрорайона Уручье отправилась колонна спецтехники. Там базируется спецназ внутренних войск МВД. Техника уже едет по проспекту Независимости. Очевидцы заметили спецтехнику и в других частях города. Массовые протесты длятся в стране уже несколько месяцев. Оппозиционеры не верят официальным данным ЦИК. Они не признают результаты выборов и требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что в России выявлено более 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: TUT.BY