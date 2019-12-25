В России выявлено более 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти различных субъектов России продолжают возвращать отмененные ранее ограничения.

За сутки в России зафиксировано 26 683 новых случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Помимо того, у 5 901 пациента коронавирус протекал без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано в Москве. Там заболели 6 798 человек. Ещё 3 701 случай подтвержден в Петербурге, 1 069 пациентов с COVID-19 в Подмосковье. Лидерами по числу новых случаев также стали Нижегородская область (471), Республика Карелия (414), Свердловская область (381), Архангельская область (374), Красноярский край (335), Ростовская область (330) и Хабаровский край (329).

Всего за время пандемии коронавирусом в России выявлено свыше 2,3 млн больных COVID-19. За последние сутки поправились 21 987 пациентов, скончались 459 человек.

Ранее мы сообщили, что британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V".

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