Британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Вирусологи не сомневаются в российском препарате.

Ученые из Британии оценили информацию о вакцине "Спутник V" от COVID-19. Об этом сообщает СВС.

Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс подчеркнул, что вакцина достаточно эффективна. По словам специалистов, результаты согласуются с тем, что они видят у других вакцин. Его коллега, профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс тоже не видит причин сомневаться в результатах испытаний "Спутник V".

Эванс уверен, что Европа и США скептически относятся к российскому препарату. Это связано с тем, что их процессы более открыты и прозрачны, чем в России. Вирусолог уточнил, что специалисты не видят, как тщательно отслеживаются исследования вакцины. При этом, некоторые страны все равно покупают вакцину, надеясь, что России удалось что-то создать.

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