Комитет по культуре проведет проверку после нарушения ограничений на концерте Басты в Петербурге

Комитет по культуре Северной столицы проведет проверку после сообщений о нарушении социальной дистанции на концерте Басты. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
В ведомстве отметили, что концерт проходил в зале, вместимость которого составила допустимые 50%. При этом билеты были проданы до вступления в силу новых ограничений. Также организаторы заменили танцпол на партер и установили зрительские кресла.
Напомним, что концерт состоялся в минувшую пятницу, 27 ноября. По словам очевидцев, на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Более того, все гости были без перчаток и масок.
Ранее мы сообщали о том, что в Ледовом дворце ответили на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге.
Видео:@bastaakanoggano / Instagram
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