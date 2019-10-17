Комитет по культуре проведет проверку после нарушения ограничений на концерте Басты в Петербурге

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.

Комитет по культуре Северной столицы проведет проверку после сообщений о нарушении социальной дистанции на концерте Басты. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что концерт проходил в зале, вместимость которого составила допустимые 50%. При этом билеты были проданы до вступления в силу новых ограничений. Также организаторы заменили танцпол на партер и установили зрительские кресла.

Напомним, что концерт состоялся в минувшую пятницу, 27 ноября. По словам очевидцев, на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Более того, все гости были без перчаток и масок.

Ранее мы сообщали о том, что в Ледовом дворце ответили на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге.

Видео:@bastaakanoggano / Instagram