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Комитет по культуре проведет проверку после нарушения ограничений на концерте Басты в Петербурге

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Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.

Комитет по культуре Северной столицы проведет проверку после сообщений о нарушении социальной дистанции на концерте Басты. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что концерт проходил в зале, вместимость которого составила допустимые 50%. При этом билеты были проданы до вступления в силу новых ограничений. Также организаторы заменили танцпол на партер и установили зрительские кресла.

Напомним, что концерт состоялся в минувшую пятницу, 27 ноября. По словам очевидцев, на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Более того, все гости были без перчаток и масок. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ледовом дворце ответили на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге.

Видео:@bastaakanoggano / Instagram

Теги: баста, комитет по культуре спб, уонцерт басты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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