В Ледовом дворце ответили на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге

Вечером 28 ноября стартовал второй концерт артиста.

Представители Ледового дворца ответили на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге, который состоялся накануне. С прямой речью для портала "Фонтанка" выступил заместитель генерального директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов. Он отметил, что представленное видео в соцсетях "нечетко все отображает".

Николов отметил, что в зале был выстроен партер у нас был выстроен, а заполняемость зала была не более 50%. Зал был заполнен существенно меньше, чем наполовину, рассказал организатор концерта.

Концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), состоявшийся 27 ноября, собрал в "Ледовом дворце" тысячи человек. Огромное количество поклонников заметно на видео самого исполнителя, которое он выложил в свой Instagram по окончании концерта – невооруженным глазом заметно стоящих плечо к плечу зрителей с первых рядов. О социальной дистанции речи, видимо, на мероприятии не шло.

Сам рэпер в подписи к видео, однако, поблагодарил поклонников за "понимание и соблюдение правил безопасности" и напомнил про второй концерт – одну программу решили повторить дважды, чтобы избежать столпотворений. Вечером 28 ноября стартовал второй концерт артиста.

Видео: @bastaakanoggano / Instagram