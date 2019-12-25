Доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса

Специалист напомнил о вспышке пневмонии, которую вызвал коронавирус SARS-1 в 2002 году.

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своем telegram.

По словам медика, тогда был разработан принцип вакцинации и проведены предварительные испытания. При этом, препарат не понадобился. Вирус исчез из человеческой популяции. Благодаря этому Мясникову стало ясно, на какой элемент вируса должна быть направлена вакцина.

Это так называемый "spike-protein" — вот те самые "шипы" на поверхности вируса, которые мы видим на всех изображениях коронавируса, включая даже на появившихся ювелирных украшениях. - Александр Мясников, врач

Специалист выделил несколько подходов для создания прививок. Первый – это вакцина "Спутник V". Она основана на использовании частиц других вирусов. Он высоко оценил российский препарат. На схожем принципе разрабатывается вакцина AstraZeneca. Отдельно Мясников выделил белковые вакцины. По его словам, белковый "шип" вируса синтезируется искусственно, но он идентичен "натуральному". Речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, BioNTech.

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