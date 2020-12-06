Из-за обледенения вант мост закрыли 21 ноября.

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на обслуживающую организацию ДСД "Дальний Восток".

Движение восстановлено для всех видов транспорта. Местные жители могут в любой момент воспользоваться переправой через пролив Босфор Восточный. Как сообщают очевидцы, сейчас из-за большого количества желающих проехать на остров перед мостом образовалась пробка. Однако, движение открыто в обе стороны.

Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных осложнений, очищенно 11 тыс. кв. м поверхности пилонов. - пресс-служба слова директора предприятия Сергея Петраева (ТАСС)

Ранее мы сообщили, что в Минске зафиксировано движение военной техники.

Видео: Telegram/LIFE SHOT, Правительство Приморского края