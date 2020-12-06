Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на обслуживающую организацию ДСД "Дальний Восток".
Движение восстановлено для всех видов транспорта. Местные жители могут в любой момент воспользоваться переправой через пролив Босфор Восточный. Как сообщают очевидцы, сейчас из-за большого количества желающих проехать на остров перед мостом образовалась пробка. Однако, движение открыто в обе стороны.
Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных осложнений, очищенно 11 тыс. кв. м поверхности пилонов.
- пресс-служба слова директора предприятия Сергея Петраева (ТАСС)
Ранее мы сообщили, что в Минске зафиксировано движение военной техники.
Видео: Telegram/LIFE SHOT, Правительство Приморского края
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