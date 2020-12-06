В Минске зафиксировано движение военной техники

Колонна спецтехники выехала из Уручья.

В центре Минска снова появилась военная техника. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

С утра войсковую часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии покинуло несколько машин. Военную технику увидели в спальных районах города. Так, очевидцы сообщили о движении спецтехники в Малиновке, Каменной горке и Серебрянке.

Акции протестов проходят в республике с 9 августа. Это связано с президентскими выборами. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов победу одержал Александр Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что Голикова попросила россиян не пить спиртное 42 дня перед вакцинацией от COVID-19.

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