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Голикова попросила россиян не пить спиртное 42 дня перед вакцинацией от COVID-19

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Именно столько организм формирует иммунитет.

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян не пить спиртное 42 дня перед вакцинацией от COVID-19. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Голикова попросила граждан на время отказаться от употребления спиртных напитков. Кроме того, в этот период рекомендовано воздержаться от посещения мест с большим количеством людей. Важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация – это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться.

- Татьяна Голикова, вице-премьер

Голикова подчеркнула, что на первом этапе возможность поставки прививки будет предоставлена сначала людям, которые входят в группы риска. Окончательный перечень приоритетных категорий будет утвержден Минздравом.

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Видео: Правительство России

Теги: вакцинация, коронавирус, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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