Украине предрекли "второй Донбасс"

Речь идёт о недавних обысках СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье.

Политолог Александр Семченко уверен, что Украине угрожает ещё один конфликт наподобие того, что в Донбассе. Об этом пишут "Известия".

По мнению Семченко, ситуация близка к взрывоопасной и может вылиться в гражданскую войну. Он думает, что Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, а местные организации окажут противодействие. В этой связи, прольется кровь, а на Украине "начнется второй Донбасс". Рельеф Закарпатья позволяет вести там партизанскую войну. Местным будет гораздо проще обороняться.

За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев. - Александр Семченко, политолог

Семченко не исключает, что вооруженный конфликт могут спровоцировать украинские националисты. По его мнению, они привыкли "устанавливать свои порядки" в центральных областях страны. Эти действия могут всколыхнуть регион.

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