Отец Сергий благословил монахинь на смерть ради "пьяниц и блудниц"

Священник предложил женщинам умереть за Богородицу и за жизнь.

Отец Сергий (Романов) благословил монахинь на смерть ради "пьяниц и блудниц". Об этом пишет URA.ru.

В Среднеуральском женском монастыре состоялась проповедь. На ней Сергий сказал, что женщины могут умереть за Богородицу, жизнь или "за пьяниц и блудниц". Женщины поддержали опального священника. Сергий уточнил, что одна из них пережила онкозаболевание семь лет назад. Они стали признаваться во время последней проповеди бывшего схиигумена.

Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса. Он проклинал всех тех, кто предлагал закрыть храмы на период пандемии. Его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. Начались доследственные проверки по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он совершил в монастыре.

Ранее мы сообщили, что на Сахалине стартовала вакцинация от COVID-19.

Видео: Youtube/Всеволод Могучев