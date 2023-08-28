В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
Инцидент произошел 27 августа у монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты. Видео распространили в социальных сетях. Часть скалы обрушилась на прилегающую к монастырю территорию. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что находившиеся неподалеку от места происшествия люди успели вовремя отойти.
Ранее мы сообщали, что в индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост.
Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
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