Часть скалы обрушилась на прилегающую к монастырю территорию.

В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Инцидент произошел 27 августа у монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты. Видео распространили в социальных сетях. Часть скалы обрушилась на прилегающую к монастырю территорию. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что находившиеся неподалеку от места происшествия люди успели вовремя отойти.

Ранее мы сообщали, что в индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье