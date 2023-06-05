Отмечается, что это второе обрушение моста более чем за год.

В индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что это второе обрушение моста более чем за год. Собравшиеся на пресс-конференции власти штата заявили, что в этот раз обрушение было частью намеренного сноса моста после обнаружения экспертами конструктивных недостатков его конструкции.

Также в Times of India напомнили, что строительство моста началось в 2014 году. Его должны были завершить в 2019-м, однако с того момента срок продлевали четыре раза.

Ранее мы сообщали, что число жертв при столкновении поездов в Индии достигло 288.

Видео: Telegram / РИА Новости