AFP: число жертв при столкновении поездов в Индии достигло 288

Уточняются сведения о причинах катастрофы на железной дороге.

Количество погибших в результате столкновения железнодорожных составов в Индии увеличилось до 288 человек. Об этом рассказали журналисты из издания Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официальных лиц по региону. Известно, что трагедия произошло в восточной части страны. Ранее было известно о 900 пострадавших гражданах. Катастрофа произошла в пятницу вечером 2 июня в районе города Баласор. Местные чиновники озвучили несколько версий произошедшего. Предположительно, с рельс сошли вагоны пассажирского состава, с которыми затем столкнулся встречный пассажирский поезд. Индийский министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав в субботу утром 3 июня публично объявил о том, что властями будет проведено подробное расследование инцидента на высоком уровне. В настоящее время все внимание администрации и экстренных ведомств сосредоточено на проведении аварийно-спасательных работ.

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Фото и видео: Indian Express