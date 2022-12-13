Беглов заявил о готовности Петербурга к строительству ВСМ в Москву

Она предусмотрена в проекте нового Генплана.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что город готов к строительству новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Москву. Она предусмотрена в проекте нового Генплана.

Наметили комплекс мер по подготовке строительства. Наш Университет путей сообщения – признанный лидер по инновационным разработкам в сфере железных дорог. Александр Беглов

Ранее глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров сообщил о готовности корпорации построить ВСМ Москва – Петербург. А к 2027 году сделать отечественный высокоскоростной поезд.

Петербургский ЗакС разрешил снос исторических зданий для строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста. Законопроект приняли в третьем чтении 22 марта.

Фото: АО "Скоростные магистрали"