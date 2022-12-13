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Петербургский ЗакС утвердил снос исторических зданий ради терминала ВСМ и нового моста
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский ЗакС утвердил снос исторических зданий ради терминала ВСМ и нового моста

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Для строительства Большого Смоленского моста через Неву разрешено снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны

Петербургский ЗакС разрешил снос исторических зданий для строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста. Снос домов "Нарвской заставы" отсрочили до 2029 года. Законопроект приняли в третьем чтении 22 марта.

Для строительства Большого Смоленского моста через Неву разрешено снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В их числе – здание школы, где несколько лет училась Ольга Берггольц. Ранее петербургский депутат предложил назвать новый мост через Неву именем Ольги Берггольц. Ради терминала ВСМ в районе Московского вокзала будет снесено 20 зданий в районе Лиговского проспекта.

Наиболее громкая дискуссия развернулась вокруг сноса более 150 зданий в квартале "Нарвской заставы" ради реновации, однако снос отсрочили до 1 января 2029 года.

Фото: Piter.tv

Теги: большой смоленский мост, всм, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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