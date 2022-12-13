В Петербурге снесут школу Ольги Берггольц ради Большого Смоленского моста

В Петербурге планируют снести 163 исторических здания на Нарвской заставе, восемь — на проспекте Обуховской обороны и около 20 — на Лиговском проспекте.

Зампред КГИОП Алексей Михайлов подтвердил снос школы Ольги Берггольц для строительства Большого Смоленского моста в Петербурге. Об этом во вторник, 7 февраля, он заявил на слушаниях в ЗакСе.

По словам Михайлова, что вопрос демонтажа здания изучался специалистами и обсуждался на Градостроительном совете. Эксперты пришил к выводу, что не будут сохранять школу, потому что проект переправы этого не предусматривает. Он добавил, что поэтесса действительно училась в 117-й трудовой школе, которая стала лицеем № 329.

Кроме этого, в Петербурге планируют снести 163 исторических здания на Нарвской заставе, восемь — на проспекте Обуховской обороны и около 20 — на Лиговском проспекте.

Ранее на Комендантском проспекте сносят ещё один торговый комплекс. Специалисты демонтируют двухэтажное здание площадью примерно 490 кв.м.

Фото: Piter.tv

