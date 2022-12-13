Специалисты демонтируют двухэтажное здание площадью примерно 490 кв.м.

На Комендантском проспекте сносят ещё один торговый комплекс, который был размещён незаконно. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Специалистам пришлось демонтировать двухэтажное здание площадю около 490 кв.м., расположенное между домами №23 и 25 по Комендантскому проспекту. Всех арендаторов уведомили о необходимости покинуть комплекс и забрать принадлежащее им имущество. У объекта выставлено временное ограждение, начался процесс снятия облицовки, окон и дверей. Следующим этапом станут демонтажные работы, отметили в ККИ.

Отметим, что незаконность размещения здания представители Смольного установили в результате проверок в августе и ноябре 2022 года. Всех владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности и уведомили о необходимости покуинуть здание.

Напомним, что в пятницу, 20 января, на Комендантской площади начался снос ТЦ "Лидер". Договор между арендатором комплекса и городскими властями истёк ещё в мае 2021 года.

Фото: пресс-служба ККИ