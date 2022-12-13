На Комендантской площади начался снос ТЦ "Лидер"

Договор между арендатором и властями Петербурга истёк ещё в мае 2021 года.

Сотрудики комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступили к сносу ТЦ "Лидер" на Комендантской площади в Приморском районе Петербурга. Как сообщила пресс-служба ведомства, договор между арендатором и городскими властями истёк ещё в мае 2021 года.

Помещения в здании снимали такие компании, как "Додо пицца", Бургер Кинг", "Контакт бар", пекарня "Люди любят хлеб", сексшоп Pink Rabbit. Как удалось установить ведомству, во время строительства комплекса 20 лет назад были нарушены его площадь, высота и этажность.

ТЦ "Лидер" расположен на углу Гаккелевской улицы и улицы Ильюшина. Земельный участок был арендован его владельцами в 2002 году.

Ранее мы сообщили о том, что горсуд признал законность решения о реконструкции дома Басевича.

Фото: пресс-служба ККИ