В Петербурге рассказали о местах, связанных с Ольгой Берггольц, в день 115-летия со дня рождения поэтессы

Библиотека имени Берггольц, улица, названная в ее честь, и школа № 340, расположенная на этой улице и оборудованная музеем, – три значимых объекта, расположенные в исторической части Невского района.

В честь 115-летия знаменитой ленинградской поэтессы Ольги Берггольц в Петербурге вспоминают места, тесно связанные с ее жизнью и творчеством. Библиотека имени Берггольц, улица, названная в ее честь, и школа № 340, расположенная на этой улице и оборудованная музеем, – три значимых объекта, расположенные в исторической части Невского района, пишет "Петербургкий невник".

Строки, написанные Ольгой Берггольц немецким солдатам, ярко иллюстрируют роль поэта в борьбе с нацистскими оккупантами. Работая в отделе контрпропаганды, она создавала проникновенные тексты писем, имитирующих обращения родных фронтовикам, предназначенные для деморализации немецких войск. Один из таких документов передан Центральным государственным архивом литературы и искусства в библиотеку, расположенную на улице Ольги Берггольц.

Современная экспозиция библиотеки представлена фотовыставкой, демонстрирующей знаковые места жизни и творчества поэтессы: родную Невскую заставу, дом на улице Рубинштейна, прозванный "слезой социализма", и последнюю квартиру на берегу Чёрной речки. Недавно отреставрированная библиотека оснащена современным интерьером и новым логотипом, вдохновленным подписью автора.

Заведующая библиотекой Елена Байрон подчеркивает, что музей бережно хранит редкие прижизненные издания книг Берггольц, собранные усилиями энтузиастов вопреки репрессиям 1949 года, когда произведения писательницы подверглись запрету и цензуре.

Еще одно памятное место – школа № 340, куда губернатор Александр Беглов поручил официально присвоить имя поэтессы. В музее школы выделяется макет района Невской заставы времен Великой Отечественной войны, позволяющий лучше представить обстановку военного Ленинграда.

Руководитель школьного музея Анна Богдан делится воспоминаниями о военном детстве Берггольц, рассказывая, что Невская застава была важным промышленным центром, ставшим целью бомбардировок, но местные жители, включая оставшихся в городе этнических немцев, проявляли солидарность и взаимоподдержку в тяжелые годы блокады.

Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"