Школе № 340 в Невском районе присвоили имя Ольги Берггольц

Инициатива исходила от совета старшеклассников школы.

Школа № 340 в Невском районе Петербурга теперь носит имя поэтессы Ольги Берггольц. Соответствующее решение было принято по инициативе совета старшеклассников и поддержано губернатором Александром Бегловым.

В прошлом году я встречался с учениками этой школы, и они предложили назвать её в честь Ольги Берггольц. Мы эту идею поддержали. Теперь, в юбилейный год со дня рождения поэтессы, школа официально получила её имя — имя, хорошо известное всем петербуржцам Александр Беглов

В учебном заведении уже более десяти лет работает музей "Истоки жизни — Невская застава", где хранится уникальная коллекция, связанная с жизнью и творчеством Берггольц. В фондах музея — свыше 2 тысяч экспонатов, включая редкие книги с автографами поэтессы. В 2022 году музей был удостоен премии "Патриот" за вклад в сохранение исторической памяти.

Ранее Piter.TV сообщал, что многодетные семьи в Петербурге получили награды за заслуги в воспитании детей.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ школа №340 Невского района СПб