В Петербурге могут рассекретить материалы Ольги Берггольц о "Ленинградском деле"

Архивной комиссии предложено обнародовать 930 городских дел с 1911 по 1992 годы.

Архивный комитет Северной столицы рассмотрел предложение о рассекречивании ряда материалов из фондов Центрального государственного архива историко-политических документов. Это – 930 дел, часть которых относится ко временам Второй Мировой войны, – следует из информации Аппарата вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Наибольшее количество документов касается работы партийных организаций. Это материалы пленумов комитетов КПСС районов города и области, переписка обкома партии со структурами НКВД, прокуратурами, политотделами воинских частей, парткомами предприятий и учреждений. Администрация Санкт-Петербурга

Кроме того в Архивной комиссии рассмотрели вопрос рассекречивания статьи Ольги Берггольц, в которой поэтесса упоминает фигурантов "Ленинградского дела", а также письма Веры Паниной об улучшении условий проживания ленинградских писателей, адресованного Сталину.

Акты о рассекречивании документов, подготовленные по итогам заседания, будут представлены Губернатору Санкт-Петербурга на утверждение. После чего будет снят гриф секретности и архивные документы передадут на открытое хранение. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что Архивный комитет города рассматривал вопрос обнародования городских документов с 1903 года.

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