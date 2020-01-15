В Петербурге намерены рассекретить часть архивных данных 20 века

Архивный комитет рассмотрел дела с 1901 по 1993 гг.

В Архивном комитете Северной столицы по итогам заседания региональной экспертной комиссии по рассекречиванию документов планируют представить общественности часть городских архивов с данными прошлого века. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Архивы – самый надежный источник правдивой информации о нашем прошлом, о нашей истории и главное оружие в борьбе с попытками ее фальсификации. Поэтому очень важно вводить в научный оборот документы, которые уже утратили секретность, но не потеряли исторической ценности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Во время заседания экспертами было рассмотрено 887 дел, датируемых с 1901-го по 1993-й годы. Также были проанализированы секретные документы времен Великой Отечественной войны. В частности, Архивный комитет рассматривал 430 документов из фонда Владимира Рдултовского – конструктора взрывных устройств артиллерийских снарядов.

Актам о рассекречивании документов предстоит пройти через утверждение губернатора Северной столицы. Только после этого с некоторых данных из прошлого столетия снимут гриф секретности и они перейдут на открытое хранение.

Тем временем стало известно, что здание Петровского коммерческого училища в Петербурге стало памятником.

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