Здание Петровского коммерческого училища в Петербурге стало памятником

В здании частично сохранились богато оформленные интерьеры.

Здание Петровского коммерческого училища Петербургского купеческого общества, расположенное на набережной Фонтанки, 62, стало региональным памятником. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построили в 1883 году по проекту архитекторов Федора Харламова и Василия Токарева. А в 1906 году по проекту архитектора Петра Гилева возвели дополнительный Т-образный корпус в глубине двора.

Дом сделан в стиле неоклассицизма. В простенках над и под оконными проемами третьего этажа расположены лепные филенки с геометрическим и цветочным орнаментами. В здании частично сохранились богато оформленные интерьеры.

В 1918 году вместо коммерческого училища образовали Единую трудовую школу-коммуну. С тех пор и до настоящего времени здание использовалось под учебные цели.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга