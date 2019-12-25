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Особняк Грачева на Дровяной улице стал региональным памятником
Сегодня, 10:24
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Особняк Грачева на Дровяной улице стал региональным памятником

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Здание построили в 1888 году по проекту архитектора Алексея Малова.

Особняк Грачева на Дровяной улице, 7Б, в Адмиралтейском районе Петербурга обрел статус регионального памятника. Об этом 8 октября рассказали в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

Во второй половине XIX столетия участок, который расположен в границах набережной реки Таракановки, Песочной и Дровяной улиц, арендовал купец Ефим Грачев. Он одним из первых в стране начал применять искусственное опыление и скрещивание овощных культур, закаливание, отдаленную гибридизацию, акклиматизацию и другие методы. 

В 1888 году на участке по проекту архитектора Алексея Малова построили каменный двухэтажный жилой дом.

Фасад богато декорирован мелкими лепными элементами: поясками, зубчиками, кронштейнами. Отделка фасада выполнена гладкой и фактурной штукатуркой, окрашенной в светло-желтый цвет. В уровне первого этажа здание имеет линейный (французский) руст. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

В настоящее время в доме расположена подстанция №4 СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи". 

Ранее на Piter.TV: в 2024 году КГИОП Петербурга включил в реестр памятников 43 объекта. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: дровяная улица, кгиоп петербурга, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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