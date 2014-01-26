В 2024 году КГИОП Петербурга включил в реестр памятников 43 объекта

Также проходит реставрация фасадов 45 многоквартирных домов-памятников.

В этом году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил 43 объекта в единый государственный реестр памятников регионального значения. Об этом рассказали 3 октября в пресс-службе Смольного.

В частности, на карте города появился новый исторический объект – дом живописца Сергея Садикова с флигелем. В его состав входят "Дом С. И. Садикова" на 2-й линии Васильевского острова и "Флигель Е. Л. Бема" также на 2-й линии, 3Б.

Здание и флигель включены в перечень 255 объектов культурного наследия – жилых домов, фасады которых отреставрируют по программе городского КГИОП. В текущем году проводится реставрация фасадов 45 многоквартирных домов-памятников.

Ранее на Piter.TV: здание котельной газового завода на набережной Обводного канала стало памятником.

Фото: пресс-служба Смольного