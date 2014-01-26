В 2024 году КГИОП Петербурга включил в реестр памятников 43 объекта

В этом году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил 43 объекта в единый государственный реестр памятников регионального значения. Об этом рассказали 3 октября в пресс-службе Смольного.
В частности, на карте города появился новый исторический объект – дом живописца Сергея Садикова с флигелем. В его состав входят "Дом С. И. Садикова" на 2-й линии Васильевского острова и "Флигель Е. Л. Бема" также на 2-й линии, 3Б.
Здание и флигель включены в перечень 255 объектов культурного наследия – жилых домов, фасады которых отреставрируют по программе городского КГИОП. В текущем году проводится реставрация фасадов 45 многоквартирных домов-памятников.
Ранее на Piter.TV: здание котельной газового завода на набережной Обводного канала стало памятником.
Фото: пресс-служба Смольного
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