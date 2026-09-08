В центре Петербурга открыли памятник профессору Преображенскому и Шарику

На церемонии открытия присутствовали режиссер фильма, народный артист России Владимир Бортко, а также автор памятника – студент факультета скульптуры Академии художеств имени И. Е. Репина Игорь Сенин.

Возле дома № 27 по Моховой улице в центре Петербурга появилась скульптура профессора Преображенского и пса Шарика – героев повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" и одноименного фильма. Как сообщает "Вечерний Санкт-Петербург", именно здесь в 1988 году проходили съемки картины.

На церемонии открытия присутствовали режиссер фильма, народный артист России Владимир Бортко, а также автор памятника – студент факультета скульптуры Академии художеств имени И. Е. Репина Игорь Сенин.

По словам Игоря Сенина, получившиеся образы несколько отличаются от героев киноленты. Он рассказал, что собака получилась не дворнягой, а породистой, хотя изначально планировалось иначе. Также обсуждалась другая поза для фигуры профессора Евстигнеева, но от нее отказались, так как она казалась слишком несовременной. В результате этого поиска авторы пришли к итоговому варианту композиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершили реставрацию мемориалов Зелёного пояса Славы.

Фото: "Вечерний Санкт-Петербург" (Владимир Дёмин)