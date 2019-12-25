В Петербурге завершили реставрацию мемориалов Зелёного пояса Славы

Александр Беглов сообщил об обновлении памятников в четырёх районах.

В Санкт‑Петербурге завершена подготовка мемориальных комплексов "Зелёного пояса Славы" к торжественно‑траурным мероприятиям, приуроченным ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс‑служба Смольного. Ежегодно 8 сентября к монументам приходят тысячи горожан, чтобы возложить цветы и почтить память защитников и жителей осаждённого города.

Губернатор Александр Беглов отметил, что памятники Зелёного пояса Славы установлены на рубеже, где в сентябре 1941 года советские войска остановили наступление врага. Он подчеркнул, что мемориалы создавались как народная стройка – в их возведении участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда. По словам градоначальника, сохранение монументов является святой обязанностью, и эта работа ведётся постоянно, а к памятным датам – особенно тщательно.

В Кировском районе привели в порядок "Кировский вал" у станции Лигово. В Курортном районе обновили памятник "Сестра". В Петродворцовом районе отреставрировали скульптуры и захоронения на мемориалах "Приморский", в Мартышкино и "Малая Пискарёвка". Также выполнены работы на объектах Красносельского района, входящих в состав "Кировского вала".

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Смольный