Здание котельной газового завода на набережной Обводного канала стало памятником

Проект постройки разработал Р. Б. Бернгард.

Здание котельной главного газового завода Общества столичного освещения на набережной Обводного канала, 74П, включено в перечень выявленных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 3 октября.

Первую очередь комплекса промышленных сооружений Главного газового завода построили в 1858-1860 годах. Здание котельной – одноэтажное, кирпичное, а в интерьере сохранились сводчатые конструкции. Его проект разработал Р. Б. Бернгард.

А в 1910-е годы исчезла потребность в газгольдерах, поэтому главный завод Общества столичного освещения был переориентирован на газ для котельных и бытовых нужд. В 1970-х годах он превратился в завод "Композит", который специализировался на выпуске инструментов для металлообработки.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга