КГИОП проиграл суд о реставрации блокадной подстанции

КГИОП проиграл апелляцию Росгосцирку в вопросе о блокаде подстанции на набережной Фонтанки, 3а. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил требование КГИОП о разработке проекта и реставрации здания. Суд учел, что Росгосцирк, получивший здание в 2020 году от Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, не смог выполнить реставрационные работы в установленный срок, пишет "Деловой Петербург".

Новый управляющий активно работает над исполнением охранного обязательства и разработкой проектной документации. После первой инстанции представители Росгосцирка заявили, что в здании уже проведены предварительные работы, включая подготовку разрешительных документов и научные исследования конструкций. Разработаны технические условия по пожарной безопасности, а проектно-сметная документация готовится к историко-культурной экспертизе. Рабочая документация будет подготовлена к марту 2025 года, а реставрация завершится к декабрю 2026 года.

В будущем здание станет репетиционным залом, музеем и административными помещениями цирка. Здание блокадной подстанции № 11, построенное в 1932 году в стиле конструктивизма, является региональным памятником архитектуры. Оно играло ключевую роль в восстановлении трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Планы по сносу постройки для строительства гостиницы были отменены после общественного давления в 2010-е годы.