Квартира Ебралидзе в Доме Лидваля продана за 105 млн рублей

Торги проходили с открытой формой предложения цены, начальная стоимость квартиры составляла 80,78 млн рублей, а шаг торгов — 5% от стоимости недвижимости.

Квартира известного предпринимателя Александра Ебралидзе в Доме Лидваля на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге была продана за 105 млн рублей. Наибольшую цену предложил петербургский индивидуальный предприниматель Александр Прошин. Об этом сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на информацию на сайте торговой площадки ЭСП.

Торги проходили с открытой формой предложения цены, начальная стоимость квартиры составляла 80,78 млн рублей, а шаг торгов — 5% от стоимости недвижимости. Всего на торги было подано три заявки от петербургских предпринимателей — Александра Прошина, Давида Худоева и Ивана Завьялова. К участию в аукционе допустили только две заявки, так как Иван Завьялов не предоставил залог — 10% от цены лота.

Квартира площадью 358,9 кв. м расположена в Петроградском районе города в историческом здании, известном как доходный дом Иды Лидваль. Особняк в стиле модерн был построен по проекту архитектора Федора Лидваля в начале XX века и является памятником регионального значения.