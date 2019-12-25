По программе "Рубль за метр" восстановили 15 памятников в Петербурге

Данная программа предусматривает ремонт и реставрацию в течение семи лет с начала аренды.

В Петербурге подвели промежуточные итоги программы льготной аренды объектов культурного наследия "Рубль за метр". За семь лет с ее помощью правительство нашло ответственных арендаторов для 15 исторических построек, которые нуждались в реставрации, сообщили в Смольном.

Сейчас восстанавливаются такие памятники, как Конюшенное ведомство, дом Брюллова на Кадетской линии и дача Густава Лесснера в Озерках. Два объекта отремонтированы полностью – это библиотека Колобовых и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.

Данная программа предусматривает ремонт и реставрацию в течение семи лет с начала аренды. Пока здание восстанавливают, плата определяется по результатам аукциона.

Ранее мы рассказывали о том, что на Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов".

Фото: пресс-служба Смольного