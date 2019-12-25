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По программе "Рубль за метр" восстановили 15 памятников в Петербурге
Вчера, 11:08
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По программе "Рубль за метр" восстановили 15 памятников в Петербурге

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Данная программа предусматривает ремонт и реставрацию в течение семи лет с начала аренды.

В Петербурге подвели промежуточные итоги программы льготной аренды объектов культурного наследия "Рубль за метр". За семь лет с ее помощью правительство нашло ответственных арендаторов для 15 исторических построек, которые нуждались в реставрации, сообщили в Смольном. 

Сейчас восстанавливаются такие памятники, как Конюшенное ведомство, дом Брюллова на Кадетской линии и дача Густава Лесснера в Озерках. Два объекта отремонтированы полностью – это библиотека Колобовых и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. 

Данная программа предусматривает ремонт и реставрацию в течение семи лет с начала аренды. Пока здание восстанавливают, плата определяется по результатам аукциона. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: памятники, рубль за метр
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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