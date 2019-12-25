На Кадетской линии отреставрировали дом Брюллова

Инвестор на свои средства отремонтировал фасады, восстановил утраченные элементы декора и привел в порядок внутренние интерьеры.

В Петербурге на Кадетской линии по программе "Рубль за метр" отреставрировали знаменитый дом Брюллова. Памятник XVIII-XIX веков стал третьим объектом, восстановленным благодаря механизму долгосрочной аренды на льготных условиях.

По информации Смольного, инвестор на свои средства отремонтировал фасады, восстановил утраченные элементы декора и привел в порядок внутренние интерьеры. После завершения приемки для арендатора установили льготную ставку в размере рубль за квадратный метр в год.

Трехэтажное здание в стиле классицизма возвели в 1780-х годах, автор его проекта остался неизвестным. В 1845 году архитектор и живописец Александр Брюллов перестроил дворовые флигели и применил новые интерьерные решения. Затем дом перешел дочери.

Ранее мы рассказывали о том, что по программе "Рубль за метр" восстановили 15 памятников в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного