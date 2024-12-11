В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна

Конгресс может запросить материалы, связанные с преступной сетью по торговле детьми.

Американский сенатор Марша Блэкберн, а также член палаты представителей Тим Бэрчетт от Республиканской партии призывают главу Белого дома Дональда Трампа рассекретить материалы уголовного дела в отношении покойного финансиста и ключевого фигуранта скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина. Ранее президент США подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, а также убийства активиста за права темнокожих Мартин Лютера Кинга в 1968 году.

Джеффри Эпстин создал омерзительную глобальную сеть секс-торговли, которая нанесла непоправимый ущерб бесчисленному количеству женщин Марша Блэкберн в комментарии газете Daily Mail

Конгрессвумен отметила, что американские граждане заслуживают знать о том, какие именно лица были связаны с "сетью". По мнению иностранного политика, важно говорит ь о том, что случилось с пострадавшими и жертвами, а не о раскрытии имен знаменитостей. В местном издании уточнили, что сейчас женщина выступает в том числе за то, чтобы министерство по юстиции США обнародовало дополнительные доказательства по расследования. Речь идет о сообщениях и видеозаписях из тюрьмы.

Напомним, что Джеффри Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Такое преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы. Также финансиста подозревали в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет заключения. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке заслушал показания. Инстанция постановила оставить фигуранта под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года общественности стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее. Позже американец скончался.

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Фото: YouTube / Defense Now