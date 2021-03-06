Многодетные семьи в Петербурге получили награды за заслуги в воспитании детей

Нагрудный знак "За заслуги в воспитании детей" III степени присужден десяти семьям, двум семьям присвоено звание II степени, а высшую награду I степени заслуженно получили супруги Ольга и Алексей Дудины, вырастившие девять замечательных детей.

В стенах Смольного состоялась торжественная церемония, направленная на поощрение многодетных семей, сыгравших ключевую роль в формировании перспективного поколения. Награды, учрежденные Правительством города, были вручены четырнадцати отличившимся семьям, пишет "Вечерний Петербург".

Нагрудный знак "За заслуги в воспитании детей" III степени присужден десяти семьям, двум семьям присвоено звание II степени, а высшую награду I степени заслуженно получили супруги Ольга и Алексей Дудины, вырастившие девять замечательных детей.

Выступая на церемонии, губернатор Петербурга Александр Беглов акцентировал внимание на особой ценности многодетных семей для петербургского сообщества, отметив, что город прилагает максимум усилий для всесторонней поддержки таких семей. Статистика показывает, что на начало 2025 года в Санкт-Петербурге насчитывается около 76 тысяч многодетных семей, и их численность стабильно увеличивается.

Отдельно губернатор обратил внимание на достижения юных питомцев этих семей в образовании, спорте и искусстве, а также на социально-значимую деятельность самих родителей. Г-н Беглов подробно осветил систему социальной защиты, реализуемую властями города, которая предусматривает бесплатное дошкольное образование, дополнительные выплаты многодетным семьям, увеличение премий за почётные звания, выделение льготных туристических путёвок детям и комплектацию подарочными наборами для новорожденных, в том числе в городах-партнёрах, таких как Мариуполь.

Губернатор подчеркнул вклад Правительства Санкт-Петербурга в реализацию национального проекта "Семья", запущенного главой государства Владимиром Путиным, и обратил внимание на приоритет детского бюджета, составляющего почти 40 миллиардов рублей. Особое внимание уделено молодым родителям: планируется повышение социальных выплат студентам, имеющим детей, до уровня регионального прожиточного минимума (около 19 тысяч рублей), а беременным студенткам очной формы обучения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, образовательные учреждения оборудованы комнатами матери и ребёнка, созданы группы кратковременного пребывания, а в каждом районе открываются центры аренды необходимых вещей для младенцев.

Важнейшим достижением последнего времени стала ликвидация дефицита мест в детских садах и школах, оснащение новых образовательных учреждений современными спортивными площадками и бассейнами, а программы дополнительного образования становятся доступными большинству горожан абсолютно бесплатно.

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Фото: Правительство Петербурга