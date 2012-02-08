Школьники из Сербии поделились впечатлениями о Петербурге

Молодёжь прибыла в Петербург в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне и лично участвовала в праздничных мероприятиях, приуроченных к важной исторической дате.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл встречу в стенах Смольного с группой молодых людей из Республики Сербской, находящихся в Северной столице в рамках международной образовательной инициативы "Международные молодежные смены". Информация предоставлена официальным пресс-службой главы города.

Молодёжь прибыла в Петербург в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне и лично участвовала в праздничных мероприятиях, приуроченных к важной исторической дате.

В ходе беседы губернатор напомнил присутствующим, что победа в Великой Отечественной войне является общим праздником для обоих народов, одержавших совместную борьбу против фашизма. Подчёркивая значимость сохранения исторической памяти, Беглов призвал молодежь бережно относиться к языку, культуре и достижениям прошлых поколений.

Ребята поделились впечатлениями от посещения праздничных мероприятий и самого города. Особо упомянули ветерана с наградами, минута молчания в память о погибших героях. Один из юношей отдельно вспомнил экскурсию в Эрмитаж, патриотическое сообщество "Ленрезерв" и стадион "Зенит-Арена".

Ранее мы сообщили о том, что вход в Эрмитаж станет бесплатным в честь Международного дня музеев 18 мая.

Фото: Правительство Петербурга