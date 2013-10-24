В Петербурге покажут, как выглядели дворцовые комплексы до разрушений во время ВОВ

Аудитории расскажут о становлении ленинградской реставрационной школы.

В Петербурге издательский дом "Аргументы и Факты" и Президентский фонд культурных инициатив запускают мультимедийный проект "Наше наследие. Сохраненное и возрожденное", посвященный восстановлению дворцовых комплексов, которые были разрушены во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет 15 мая spb.aif.ru.

Аудитории расскажут о становлении ленинградской реставрационной школы. В акции примут участие Большой Петергофский дворец, Тверская художественная галерея, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы.

На сайте издания "Аргументы и Факты" представят карту, виртуальные 3D-туры по дворцовым комплексам, а также архивные и актуальные фото- и видеоматериалы, документальный фильм.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтируют улицы, ведущие к памятникам в честь героев ВОВ и жителей блокадного Ленинграда.

Фото: spb.aif.ru