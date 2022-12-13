Петербургский депутат предложил назвать новый мост через Неву именем Ольги Берггольц

Михаил Амосов напомнил, что в Северной столице существует уже 5 переправ с прилагательным «Смоленский» в названии. Строительство нового моста потребует сноса школы, в которой поэтесса проучилась несколько лет.

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов передал в Топонимическую комиссию Северной столицы предложение о присвоении имени Ольги Берггольц новому мосту через Неву. Парламентарий выступил с таким сообщением в среду, 15 марта.

Напомним, что новую переправу планируют возвести в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Сооружение получило рабочее название "Большой Смоленский мост". Амосов напомнил, что в Северной столице существует уже 5 переправ с прилагательным "Смоленский" в названии. При этом строительство нового моста потребует сноса школы, в которой поэтесса проучилась несколько лет. Решение, предлагаемое парламентарием, позволит сохранить память о великой соотечественнице.

Представитель губернатора в петербургском парламенте Константин Сухенко посчитал, что предложение Амосова заслуживает внимания.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга поддержали публикацию обезличенных деклараций депутатов.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры