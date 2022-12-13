Петербургский депутат предложил назвать новый мост через Неву именем Ольги Берггольц

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов передал в Топонимическую комиссию Северной столицы предложение о присвоении имени Ольги Берггольц новому мосту через Неву. Парламентарий выступил с таким сообщением в среду, 15 марта.
Напомним, что новую переправу планируют возвести в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Сооружение получило рабочее название "Большой Смоленский мост". Амосов напомнил, что в Северной столице существует уже 5 переправ с прилагательным "Смоленский" в названии. При этом строительство нового моста потребует сноса школы, в которой поэтесса проучилась несколько лет. Решение, предлагаемое парламентарием, позволит сохранить память о великой соотечественнице.
Представитель губернатора в петербургском парламенте Константин Сухенко посчитал, что предложение Амосова заслуживает внимания.
Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга поддержали публикацию обезличенных деклараций депутатов.
Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
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