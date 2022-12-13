В ЗакСе Петербурга поддержали публикацию обезличенных деклараций депутатов

Законопроект приведёт региональное законодательство к соответствую федеральному.

В среду, 1 марта, петербургские депутаты на заседании ЗакСа приняли в первом чтении законопроект, согласно которому декларации об имуществе и доходах парламентариев будут обезличенными.

Так, любые перечисленные декларации будут публиковаться без указания персональных данных депутатов.

Инициативу особенно поддержали председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов и представитель фракции "Единая Россия" Денис Четырбок. Депутаты отметили, что законопроект станет ещё одним шагом по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты ввели штрафы за курение в коммуналках и общежитиях.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)