Петербургские депутаты ввели штрафы за курение в коммуналках и общежитиях

Наказание за нарушение запрета оценили в сумму от 500 до 1500 рублей.

В среду, 1 марта депутаты ЗакСа Северной столицы утвердили административное наказание за курение вейпов и кальянов в коммунальных квартирах и общежитиях на территории Петербурга. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании.

Напомним, что запрет на курение вейпов и кальянов в двух видах общественных мест вступил в силу ещё в декабре 2022 года, однако тогда не была определена конкретная ответственность за это правонарушение.

На данный момент парламентарии рассматривают назначение нарушителям штрафа в диапазоне от 500 до 1500 рублей. Его будут выписывать представители районных администраций, а также Комитета по законодательству Смольного и муниципальные органы, за исключением органов внутренних дел.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты одобрили законопроект, связанный со сносом ряда исторических зданий.

Фото: Pxhere