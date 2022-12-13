Петербургские депутаты добрили законопроект, связанный со сносом ряда исторических зданий

Об изменениях рассказал представитель губернатора Северной столицы Константин Сухенко.

В среду, 22 февраля, основная часть петербургских депутатов проголосовала за внесение изменений в закон о зонах охраны объектов культурного наследия (ОКН). Нововведения подразумевают легализацию сноса около 200 исторических зданий города.

Поправки к закону были предложены в конце января губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Против изменений выступил депутат фрации "Яблоко" Борис Вишневский. В ходе заседания депутатов 22 января представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко подчеркнул, что поправки необходимы для строительства новых социальных объектов. В частности, речь идёт о школах, вузах и медицинских учреждениях.

На вопрос Вишневского о том, были ли предыдущие редакции закона согласованы с Минкультом или Росохранкультуры, ответил председатель городского КГИОП Сергей Макаров. Он заверил, что федеральное ведомство даёт согласование только по актуальной, то есть, новой версии закона.

Также большие дискуссии в парламенте вызвала судьба Нарвской заставы: помимо Вишневского, вопрос затронула и представитель "Справедливой России — За правду" Марина Шишкина, а также глава городской фракции КПРФ Роман Кононенко. Депутаты натаивают на том, что поправки оставляют малоэтажный микрорайон в Кировском районе без какой-либо надежды на сохранение. Меньше споров возникло по поводу школы, в которой училась Ольга Берггольц. Большинство депутатов признали здание типовым, и посчитали её снос, как и снос ещё 7 объектов на проспекте Обуховской обороны, целесообразным ради будущего строительства съезда с Большого Смоленского моста.

В итоге за поправки проголосовало 36 депутатов. Ещё 11 выступили против.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты.

Фото: Piter.TV