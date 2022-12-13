В среду, 22 февраля, петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты. Соответствующий проект парламентарии поддержали сразу в двух чтениях.
По словам главы комитета ЗакСа по законодательству Всеволода Беликова, процесс необходимо завершить не позже, чем за 3 месяца до истечения полномочий предыдущего состава палаты. Предложения от НКО будут принимать в течение 21-ого дня.
Вся необходимая документация для внесения кандидатур будет направлена в ЗакС до 14 марта 2023 года.
Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга поддержал идею лишать мандатов покинувших страну депутатов
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все