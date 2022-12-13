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Петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты
Сегодня, 10:59
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Петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты

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Документы для внесения кандидатур на рассмотрение депутаты должны получить до 14 марта.

В среду, 22 февраля, петербургский ЗакС начал формировать новый состав Общественной палаты. Соответствующий проект  парламентарии поддержали сразу в двух чтениях.

По словам главы комитета ЗакСа по законодательству Всеволода Беликова, процесс необходимо завершить не позже, чем за 3 месяца до истечения полномочий предыдущего состава палаты. Предложения от НКО будут принимать в течение 21-ого дня.

Вся необходимая документация для внесения кандидатур будет направлена в ЗакС до 14 марта 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга поддержал идею лишать мандатов покинувших страну депутатов

Фото: Piter.TV

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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