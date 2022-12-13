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ЗакС Петербурга поддержал идею лишать мандатов покинувших страну депутатов
Сегодня, 21:55
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ЗакС Петербурга поддержал идею лишать мандатов покинувших страну депутатов

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Так, речь идёт о тех народных избранниках, которые более шести месяцев отсутствуют на всех заседаниях без уважительных причин.

Стало известно, что депутатов Петербурга могут лишить мандатов за прогулы. Об этом сообщается на сайте ЗакСа Петербурга.

В пятницу, 17 февраля, комитет по законодательству поддержал сразу два законопроекта, которые расширяют перечень причин, по которым могут быть досрочно прекращены полномочия депутатов. Инициативы подготовили прокурор Петербурга, а также парламентарии Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

Так, речь идёт о тех народных избранниках, которые более шести месяцев отсутствуют на всех заседаниях без уважительных причин.

Ранее для меценатов вузов и техникумов Петербурга введут налоговые льготы. При этом передачу денежных средств вузам законопроект исключает.

Фото: Piter.tv
 

Теги: депутаты, мандаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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