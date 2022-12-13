ЗакС Петербурга поддержал идею лишать мандатов покинувших страну депутатов

Стало известно, что депутатов Петербурга могут лишить мандатов за прогулы. Об этом сообщается на сайте ЗакСа Петербурга.
В пятницу, 17 февраля, комитет по законодательству поддержал сразу два законопроекта, которые расширяют перечень причин, по которым могут быть досрочно прекращены полномочия депутатов. Инициативы подготовили прокурор Петербурга, а также парламентарии Всеволод Беликов и Денис Четырбок.
Так, речь идёт о тех народных избранниках, которые более шести месяцев отсутствуют на всех заседаниях без уважительных причин.
Ранее для меценатов вузов и техникумов Петербурга введут налоговые льготы. При этом передачу денежных средств вузам законопроект исключает.
Фото: Piter.tv
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