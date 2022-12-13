Для меценатов вузов и техникумов Петербурга введут налоговые льготы

При этом передачу денежных средств вузам законопроект исключает.

Стало известно, что в Петербурге хотят ввести налоговые льготы для меценатов, которые поддерживают городские высшие и средние профессиональные учебные заведения. ЗакС Петербурга утвердило утвердило в первом чтении этот законопроект.

Депутаты предложили ввести "налоговый кешбэк" для предпринимателей, которые готовы помогать вузам и колледжам города. Им предоставят право на инвестиционный налоговый вычет в размере до 100% от стоимости безвозмездно переданного оборудования и материалов.

При этом передачу денежных средств вузам законопроект исключает. Также рассчитывать на вычет могут только петербургские предприятия. Льготу получат меценаты, оказавшие поддержку учебным заведениям с 1 января 2023 года.

Депутат Вишневский предложил добавить в текст возможность передачи и денежных средств, а также не ограничиваться перечнем специальностей. Законопроект поддержали 47 депутатов. Еще двое воздержались.

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Фото: Piter.tv

