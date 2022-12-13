Беглов: Петербург станет одним из ведущих центров по развитию беспилотников

Cейчас треть производителей беспилотников уже выпускают продукцию на заводах Петербурга.

Губернатор Петербурга заявил, что город станет одним из ведущих центров по развитию беспилотников. Об этом рассказал Беглов в эфире "Радио России".

По словам губернатора, сейчас треть производителей беспилотников уже выпускают продукцию на заводах Петербурга. Он добавил, что вузы очень серьёзно продвинулись в создании необходимой научной базы.

Кроме этого, необходимо установить законодательные нормы, касающиеся летательных аппаратов, в частности, прописать нормы по коридорам и маршрутам их движения, системам распознавания.

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