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На Сахалине стартовала вакцинация от COVID-19

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Препарат поступил в распоряжение одного из медицинских учреждений города.

На Сахалине стартовала вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Утром в Южно-Сахалинске приземлился самолет. В регион поступила партия бесплатной российской вакцины "Спутник V". В поставке 300 доз. Их направили в одно из медицинских учреждений города. Теперь местные жители получат возможность привиться от коронавируса.

За все время пандемии в мире зафиксировано более 66 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 42,5 млн человек поправились, около 1 млн пациентов умерли. В России зарегистрировано порядка 2,4 млн человек с COVID-19.

Ранее мы сообщили, что более четверти миллионов россиян не могут покинуть страну из-за долгов.

Видео: ВК/Валерий Лимаренко

Теги: вакцинация, коронавирус, сахалин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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