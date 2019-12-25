За 2020 год число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов выросло на 20%.

Более четверти миллионов россиян не могут покинуть страну из-за долгов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

Специалисты подсчитали, что число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 млн. Год назад эта цифра составляла 3,4 млн человек. В ФССП подчеркнули, что за 10 месяцев текущего года приставы вынесли 7,5 млн таких постановлений. Они считают подобную практику весьма эффективной. Как правило, она применяется в отношении злостных неплательщиков.

Приставы могут ограничить человека в выезде из России если он задолжал от 30 тыс. рублей, а по некоторым видам задолженности – от 10 тыс. рублей. В этом случае пограничный контроль развернет должника на границе и не позволит ему уехать.

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