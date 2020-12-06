Пожар начался на одном из местных рынков.

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС.

О происшествии стало известно около 6:30 утра. На рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо начался пожар. По последним данным, горит уже три тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона составляет 3,2 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

На место возгорания прибыли 130 человек и более 40 единиц техники. От огня начали взрываться петарды и фейерверки.

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Видео: ВК/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону