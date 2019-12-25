Градоначальник уточнил, что будет привито около 7 миллионов человек.

В Москве планируют провести массовую вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению Собянина, вакцинировать необходимо на всю перспективу. Однако "сразу такую машину не раскрутить". Процесс должен быть постепенным. Важно отработать механизм и логистику холодовой цепи. На данный момент в столице функционируют 70 прививочных пунктов. Они открыты на базе городских взрослых поликлиник. Сначала будут привиты люди из групп риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения и городских служб.

Вакцинация доступна по предварительной записи. Записаться можно на сайте mos.ru на две недели вперед.

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