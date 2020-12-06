Лидер не намерен ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло президента. Он уверен в своей победе на состоявшихся 3 ноября выборах.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп снова высказался о своей победе на выборах президента США. В субботу он выступил перед сторонниками в штате Джорджия.

Американский лидер напомнил, что 5 января в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат. Именно в этот момент он и его сторонники намерены вернуть Белый дом. Кроме того, они готовы отстаивать свою позицию над Палатой представителей. Трамп подчеркнул, что не намерен ждать следующих выборов в президенты. Затем он вновь начал упоминать о многочисленных случаях нарушений и фальсификации на выборах, а после раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

В материале сказано, что Трамп впервые выступает перед сторонниками после проведения в США всеобщих выборов. Мероприятие пройдет в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффтер. Они переизбираются в Сенат Конгресса США.

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Видео: Yourube/AFRICAN SUBSCRIBE SUBSCRIBE